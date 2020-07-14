Унесло из легкой: почему глава ВФЛА не проработал и полугода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко подал в отставку. Он проработал на этом посту всего четыре с половиной месяца. Изначально его кандидатура была одобрена потому, что Евгений Юрченко не имел отношения к спорту в период допинговых скандалов, ставших причиной кризиса в ВФЛА. Ранее он занимал посты заместителя губернатора Воронежской области, а также генерального директора корпорации «Связьинвест».

Однако уже после того как 28 февраля 2020 года Юрченко вступил в должность руководителя федерации, World Athletics наложила на ВФЛА штраф на общую сумму в $11,6 млн за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Из них $5 млн — сам штраф, который должны были выплатить до 1 июля. Еще $5 млн — депозит. А $1,6 млн — компенсация расходов на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

Денег нет

В конце июня федерация объявила, что у нее нет денег на выплату первой суммы. Сам Юрченко заявил, что его организация будет просить World Athletics об отсрочке на полгода. Но с высокой долей вероятности ВФЛА все-таки исключат из международной организации, а российским легкоатлетам запретят выступать на соревнованиях даже под нейтральным флагом.

— Трудно оценить решение Юрченко подать в отставку, — отметила в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, член Совета Федерации РФ Татьяна Лебедева. — С одной стороны, негоже бросать тонущий корабль. С другой, поступок мужской, раз не справился с задачей найти деньги. Только ведь проблем нашей легкой атлетики это не решит. Они начались задолго до Юрченко. И его кандидатура одобрялась как раз потому, что человек имел большой опыт работы на руководящих должностях в бизнесе и на государственной службе. Соответственно, умеет находить деньги. И сейчас бы разобраться, почему он не смог это сделать. Потому что следующий президент ВФЛА столкнется с той же проблемой.

Российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом с ноября 2015 года, когда ВФЛА была временно лишена аккредитации World Athletics. Годом ранее после выхода на немецком телеканале ARD документального фильма, где руководство нашей легкой атлетики обвиняли в допинговых нарушениях, начался скандал, в который позже был втянут весь отечественный спорт, что привело к массовым дисквалификациям спортсменов и спортивных чиновников.

В феврале 2015 года на волне скандала вокруг ВФЛА в отставку подал ее многолетний президент Валентин Балахничев, занимавший свой пост с 1991-го. До января 2016 года временно исполняющим обязанности президента стал Вадим Зеличенок, а затем федерацию возглавил Дмитрий Шляхтин. При нем так и не удалось восстановить организацию в правах. Более того, в 2019 году Шляхтина обвинили в организации фальсификации медицинской справки дисквалифицированного прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Летом 2019 года главу ВФЛА жестко раскритиковала трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Позднее к ней присоединились чемпион мира – 2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и победительница ЧМ-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Три главные звезды современной российской легкой атлетики призывали вмешаться в ситуацию президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и тогдашнего министра спорта РФ Павла Колобкова. В декабре 2019 года Дмитрий Шляхтин покинул пост.

Врио главы ВФЛА стала вице-президент организации, руководитель Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. Она считалась человеком Шляхтина, поэтому те же спортсмены также критиковали этот выбор.

Надежды не оправдались

В феврале на пост президента ВФЛА, помимо Юрченко, претендовали несколько человек. В частности, президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, бывший генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и агент многих известных легкоатлетов Михаил Гусев. Но из-за их связи с прежними руководителями федерации ОКР и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросили этих кандидатов сняться в пользу Юрченко, что в итоге и было сделано.

В дальнейшем уже Евгений Юрченко подвергался критике со стороны лидеров российской легкой атлетики, которым грозит пропуск ближайшей Олимпиады в Токио (ранее они оказались за бортом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро). Один из скандалов случился в конце марта. Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и бронзовый призер чемпионата Европы –2014 в метании молота Сергей Литвинов отказались входить в состав комиссии спортсменов ВФЛА из-за того, что с ними не консультировались по процедуре выборов. В июне ВФЛА сместила с поста своего вице-президента Эдуарда Безуглова — врача сборной России по футболу, пришедшего в легкую атлетику одновременно с Юрченко.

— Я лично за эти месяцы не увидел ничего созидательного (в деятельности Юрченко. — «Известия»), — заявил «Известиям» Сергей Литвинов. — Были разговоры, что что-то делается в кулуарах, но результатов этих действий не видно: деньги ведь в итоге не нашли. Зато была куча скандалов вроде исключения неугодных людей из комиссии спортсменов ВФЛА, увольнения Эдуарда Безуглова с поста вице-президента федерации, разговоров о судебных исках в адрес СМИ.

— Всё, что ни делается, — к лучшему, — отметила в разговоре с «Известиями» менеджер Марии Ласицкене Ольга Назарова. — После ухода президента Юрченко многие дважды подумают, прежде чем выставить свою кандидатуру в качестве руководителя спортивной федерации. Хочется, чтобы новый президент жил легкой атлетикой и хотел реально помочь нашим спортсменам в столь тяжелой ситуации. Чтобы мы вновь смогли выступать на международной арене.

Также представительница звездной спортсменки напомнила о задолженностях федерации перед рядом легкоатлетов.

— Очень хотелось, чтобы уходя Евгений Юрченко закрыл долги ВФЛА перед спортсменами, — добавила Назарова. — Один из них — за соревнования «Русская зима», проведенные в феврале этого года. Надеюсь, что легкоатлеты получат свои заработанные деньги.

Михаил Гусев заявил, что готов выставить свою кандидатуру и на новые выборы.

— Мне уже позвонили представители двух регионов (Нижегородская и Тульская область) и сказали, что готовы вновь выдвинуть меня на пост главы ВФЛА, — сообщил «Известиям» Михаил Гусев. — Что касается Юрченко, то на отчетно-выборной конференции его позиционировали как человека, способного всё исправить. В первую очередь тяжелое финансовое положение. Таким образом, второй подряд заход людей со стороны, никогда не работавших в легкой атлетике, оказался неудачным. Это ошибочный вариант: придет современный антикризисный менеджер и будет плодотворно работать где угодно. Легкой атлетикой надо жить. Плюс, наверное, Юрченко оказался не готов к такой мощной критике. Работать под таким давлением непросто.

Также Михаил Гусев отметил, что неудачный поиск денег для выплаты многомиллионного штрафа в пользу World Athletics показывает, что легкая атлетика находится в глубочайшем кризисе.

— Юрченко отметил, что он искал финансовую поддержку, обойдя десяток крупных организаций, но денег так и не нашел, — подчеркнул агент. — Это большая проблема. Легкой атлетике нужна помощь. Неважно от кого — от государства или бизнеса. Конечно, мы не знаем, какие у Евгения Юрченко были договоренности с Минспорта, ОКР. Это всё осталось за кадром. Видимо, они были не настолько прочными.

Судьба спортсменов

По мнению большинства легкоатлетов, в ближайшее время улучшений ждать не приходится. Многие рискуют остаться без крупных международных стартов на долгие годы. Один из выходов из ситуации — смена спортивного гражданства, но и она предполагает прохождение через множество бюрократических процедур, которые могут, в частности, не позволить отобраться на Олимпиаду.

— Надеюсь, рано или поздно ситуацию удастся вырулить, — резюмировал Сергей Литвинов. — Только, похоже, это случится поздно. И обидней всего не за себя, а за многих талантливых молодых легкоатлетов, которые, вопреки всему, появляются у нас. Даже не знаю, как им будут объяснять, что в ближайшие годы они не смогут участвовать в международных стартах, а ведь это то, к чему каждый стремится с детства.

В ближайшие дни президиум федерации должен принять решение об исполняющем обязанности президента ВФЛА, а также начать подготовку к проведению внеочередной выборной конференции.