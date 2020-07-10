Защита обжалует арест Сергея Фургала

Сторона защиты намерена обжаловать арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств и покушения на предпринимателей. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили адвокаты главы региона.

Они уточнили, что будут оспаривать решение суда и подавать на него апелляционную жалобу.

Ранее в этот же день Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

В ходе заседания Фургал заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения. Защита попросила не заключать хабаровского губернатора под стражу.

Ходатайство об аресте губернатора поступило в суд ранее 10 июля.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

На следующий день Фургала доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что проверяют губернатора на причастность и к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Губернатор не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.