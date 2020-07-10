Следствие попросит арестовать Фургала на два месяца

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала до 09 сентября 2020 года. Об этом сообщили «Известиям» в Басманном суде Москвы.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Фургала, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.п. «б,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст. 33, п.п. «а,б,ж,з» ч. 2 ст.105 УК РФ поступило в Басманный суд в пятницу, 10 июля.

Фургала задержали 8 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

На следующий день Фургала доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что проверяют губернатора на причастность и к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выводы об этой ситуации делать преждевременно и решение о причастности к криминальным сферам может быть доказано только в суде.