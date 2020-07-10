Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросит арестовать Фургала на два месяца
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Мир
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Наука
Человекоподобный робот стал сотрудником пермского МФЦ
Политика
Хабаровские депутаты ЛДПР допустили сдачу мандатов из-за задержания Фургала
Сюжет:

Следствие попросит арестовать Фургала на два месяца

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала до 09 сентября 2020 года. Об этом сообщили «Известиям» в Басманном суде Москвы.

Стальные аргументы: куда может привести расследование дела губернатора Фургала
Помимо причастности к убийствам в начале 2000-х команду главы Хабаровского края могут обвинить в миллиардных махинациях

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Фургала, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.п. «б,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст. 33, п.п. «а,б,ж,з» ч. 2 ст.105 УК РФ поступило в Басманный суд в пятницу, 10 июля.

Фургала задержали 8 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

На следующий день Фургала доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что проверяют губернатора на причастность и к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выводы об этой ситуации делать преждевременно и решение о причастности к криминальным сферам может быть доказано только в суде.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020