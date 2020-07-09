Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. Об этом 9 июля сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Виновным себя Фургал не признает. Сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось», — цитирует его ТАСС.

Ранее в четверг чиновнику предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство бизнесменов в 2004–2005 годах.

Задержан Сергей Фургал был утром 9 июля. Его уже доставили из Хабаровска в Москву и поместили в следственный изолятор.

По данным РЕН ТВ, губернатор имеет отношение к гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Все они сотрудничали с Фургалом во времена его бизнес-деятельности, а затем примерно в одно время были застрелены.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Помимо губернатора также задержаны еще четыре участника организованной преступной группы.