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Фургал заявил в суде о непричастности к вменяемым ему преступлениям
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Фургал заявил в суде о непричастности к вменяемым ему преступлениям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям. Об этом рассказал 10 июля его адвокат Борис Кожемякин.

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«Фургал заявил о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. Доказательств нет», — сказал юрист.

Ранее Фургал был доставлен в Басманный суд Москвы, который должен избрать ему меру пресечения. Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме. Судья удовлетворил этот запрос.

«Мы просили оставить ходатайство об аресте без удовлетворения», — отметил адвокат. По его словам, Фургал согласен на любую меру пресечения, которая не будет связана с изоляцией.

Источник «Известий» в Басманном суде сообщал, что следствие ходатайствует об аресте Фургала до 9 сентября 2020 года.

Фургала задержали 8 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и к покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Кроме губернатора задержаны еще четыре участника организованной преступной группы.

Фургал вину во вменяемых ему преступлениях не признал и сообщил, что какого-либо давления на него не оказывалось.

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