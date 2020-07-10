Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Судебное заседание по делу Фургала проведут в закрытом режиме
Общество
Спецборт с врачами ФМБА прибудет на Байконур из-за вспышки коронавируса
Спорт
«Формула-1» объявила дату проведения гонки в Сочи
Мир
Лавров заявил о растущих рисках ядерного противостояния в мире
Общество
Суд признал незаконным избрание Грудинина главой Совхоза имени Ленина
Сюжет:

Судебное заседание по делу Фургала проведут в закрытом режиме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судебное заседание по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проведут в закрытом режиме. Ранее об этом просил следователь.

«Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме», — заявил судья Артур Карпов.

Таким образом судья удовлетворил запрос следователя о закрытом судебном слушании, который рассказал, что участникам уголовного дела поступают угрозы и необходимо обеспечить безопасность фигурантов.

Ранее в этот же день Фургала доставили в Басманный суд Москвы, в котором рассматривается вопрос о его аресте. Источник «Известий» в суде сообщил, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2020 года.

Фургала задержали 8 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. После этого губернатора доставили в Москву на допрос в Следственный комитет (СК)

В СК сообщили, что ранее уже арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020