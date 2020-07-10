Судебное заседание по делу Фургала проведут в закрытом режиме

Судебное заседание по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проведут в закрытом режиме. Ранее об этом просил следователь.

«Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме», — заявил судья Артур Карпов.

Таким образом судья удовлетворил запрос следователя о закрытом судебном слушании, который рассказал, что участникам уголовного дела поступают угрозы и необходимо обеспечить безопасность фигурантов.

Ранее в этот же день Фургала доставили в Басманный суд Москвы, в котором рассматривается вопрос о его аресте. Источник «Известий» в суде сообщил, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2020 года.

Фургала задержали 8 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. После этого губернатора доставили в Москву на допрос в Следственный комитет (СК)

В СК сообщили, что ранее уже арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях.