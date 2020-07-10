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Следователь рассказал о поступавших фигурантам дела Фургала угрозах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступали угрозы. В настоящий момент они находятся под госзащитой. Об этом заявил следователь в Басманном суде в пятницу, 10 июля.

В связи с этим он попросил провести судебное заседание об аресте чиновника в закрытом режиме.

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«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность, в том числе самого обвиняемого», — сказал следователь.

Судья Артур Карпов удовлетворил просьбу представителя СК. Таким образом, решение об аресте губернатора будет приниматься без прессы.

Сам Фургал в свою очередь заявил, что не получал никаких угроз и ничего не знает об угрозах в адрес других фигурантов.

Ранее в этот же день Фургала доставили в Басманный суд города Москвы для рассмотрения вопроса о его аресте.

Губернатора задержали 8 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

На следующий день Фургала доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что проверяют губернатора на причастность и к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания против губернатора.

Чиновник же не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выводы об этой ситуации делать преждевременно и решение о причастности к криминальным сферам может быть доказано только в суде.

Задержание Фургала возмутило лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик заявил, что никогда не исключит губернатора из партии и выразил удивление, что Фургала задержали спустя 15 лет после совершения предполагаемых преступлений.

Жириновский также пригрозил, что его фракция в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора.

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