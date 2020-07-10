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Суд арестовал Сергея Фургала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы в пятницу, 10 июля, сообщает корреспондент «Известий».

Стальные аргументы: куда может привести расследование дела губернатора Фургала
Помимо причастности к убийствам в начале 2000-х команду главы Хабаровского края могут обвинить в миллиардных махинациях

Срок ареста — до 9 сентября.

На суде губернатор был в том же костюме, в котором он накануне был доставлен из Хабаровска регулярным рейсом. На лице Сергея Фургала медицинская маска.

Глава региона улыбнулся журналистам и заявил, что устал после перелета, а также из-за разницы во времени. Минувшую ночь Фургал провел в изоляторе временного содержания.

Следователь предложил провести закрытое заседание с целью обеспечения безопасности участников судебного процесса. По его словам, фигурантам дела уже поступали угрозы.

Ходатайство по поводу проведения заседания в закрытом режиме поддержала один из адвокатов Фургала.

Судья объявил, что дальше заседание будет закрытым, и всех вывели из зала.

В ходе заседания Фургал заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения. Защита попросила не заключать хабаровского губернатора под стражу.

Ходатайство об аресте губернатора поступило в суд ранее 10 июля.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

На следующий день Фургала доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что проверяют губернатора на причастность и к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Губернатор не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.

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