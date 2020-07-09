Цифры жизни: игрушкам предлагают ввести маркировку

В России предлагают ввести цифровую маркировку игрушек. Такая просьба была направлена главам Минпроторга и Минздрава из Госдумы. Там отмечают, что сейчас наблюдается рост объема контрафактного оборота этих товаров и их качество оставляет желать лучшего — в игрушках сегодня можно обнаружить свинец, фенол, формальдегиды, ртуть и прочие опасные вещества. Поддерживают инициативу в большинстве фракций нижней палаты, депутаты призывают ввести стандарты качества для всех товаров, как это было в СССР. Эксперты считают, что здоровье детей должно стать хорошим аргументом для реализации идеи.

Здоровье в опасности

В адрес глав Минпроторга и Минздрава направлено письмо с предложением рассмотреть возможность введения в России обязательной национальной маркировки детских игрушек средствами цифровой идентификации. Этот документ (есть в распоряжении «Известий») отправил в ведомства депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев. В нем со ссылкой на исследование Института развития правового общества сообщается о росте оборота контрафактных игрушек в России, который достиг 30 млрд рублей.

«Профильное сообщество подтверждает выводы экспертов о достижении «трехлетнего максимума» в сегменте и подчеркивает всплеск производства и реализации неоригинального ассортимента», — говорится в документе. Кроме того, 58% покупателей не могут отличить реплики от продукции настоящего бренда, а именно эти товары и несут основную угрозу здоровью, указано в письме.

Депутат обращает внимание на рост аллергических заболеваний у детей. Согласно статистике ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения 2019 года, в период с 2000 по 2018 год общая заболеваемость россиян в возрасте до 14 лет выросла на 19%. Положительную динамику в том числе показали аллергические риниты (рост в полтора раза), хронические болезни миндалин и аденоидов (на 17,6%), астма и астматический статус (на 17,4%).

Разумеется, категории детских товаров с превышением предельно допустимой концентрации опасных токсинов нельзя отнести к доминирующим причинам болезней у детей без веских экспертных аргументов, подчеркивается в документе. Но регулярно обнаруживаемые профильными ведомствами партии контрафактных игрушек нередко содержат следующие химические элементы: свинец в красителях, фенол в изделиях из резины и ПВХ, фталаты в пластике, формальдегиды, фосфор, ртуть, антипирены для огнестойкости изделия и пр.

— Происхождение и безопасность любого товара должны быть гарантированы производителем и подтверждены государством. В нашей стране оборот контрафактных игрушек уже достиг десятков миллиардов рублей. Это недополученные налоги, нарушение авторских прав и лицензий на производство, но самое главное, что такие изделия могут угрожать здоровью ребенка, — пояснил свое обращение Виктор Зубарев «Известиям».

Справка «Известий» В качестве эксперимента Единая система национальной маркировки товаров в России была запущена в 2018 году. С 1 июля 2020 она стала обязательной для табачной продукции, обуви, некоторых категорий товаров легкой промышленности. В 2019 году эта учесть уже постигла духи, туалетную воду, автомобильные шины и покрышки, фотокамеры. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В 2024 году система маркировки должна заработать в полную силу.

По словам депутата, система цифровой маркировки успешно развивается и оправдывает себя. Потребители получают возможность доступного контроля качества товара, и с рынка уходят как подделки, так и недобросовестные производители. Поэтому она должна быть использована и в сфере детских товаров, убежден парламентарий. Он предлагает ведомствам создать специальную рабочую группу для проработки этой проблемы.

Как пояснила «Известиям» Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш, эксперты обратились к теме цифровой маркировки игрушек неслучайно, так как информация по этому сегменту рынка крайне тревожная.

— Массовое производство подделок растет, и страдают от этого не только бренды, но и наши семьи. Ведь за качество несертифицированного товара никто не несет ответственности. Учитывая, что дети часто тянут игрушки в рот, кладут с собой в кровать, неоригинальная продукция может быть крайне опасна для их здоровья, — отметила эксперт.

В Минздраве и Минпромторге оперативный комментарий «Известиям» получить не удалось. В Госдуме считают идею правильной.

— Я много передвигаюсь по России и вижу, как полки магазинов завалены детскими мягкими игрушками. Из чего они сделаны, насколько безопасны, как их едкие цвета действуют на психику детей — непонятно. В советское время это всё было учтено. Поэтому считаю, что все надо маркировать и возвращаться к ГОСТам, как это было в СССР, — заявил «Известиям» глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду Ярослав Нилов также считает, что в России постепенно придут к маркировке всех товаров.

— Действительно, мы сталкиваемся с большим рынком контрафактной продукции. Но одно дело, когда нарушаются авторские права, другое дело, когда продаются вещи, которые могут нанести вред здоровью. Но и маркировку можно будет подделать, поэтому необходимо усилить контроль за качеством товаров в целом, — пояснил «Известиям» депутат.

А вот зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что торопиться с появлением маркировки в сегменте детских товаров не стоит, так как она может привести к их удорожанию. Нужно продумать как повысить контроль над качеством продаваемых игрушек, убежден он.

Проблема существует

Член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, эксперт по здравоохранению ОНФ Эрик Бровко в разговоре с «Известиями» признал, что проблема игрушек, которые могут нанести вред здоровью детей, в России существует.

— С точки зрения безопасности эта мера может быть использована с целью предотвращения некачественных поставок в Россию. Тем более что сегодня действительно существует маркировка многих товаров, качество которых может сказываться на здоровье граждан. Что касается игрушек, то, по моему мнению, нужно внимательно изучить ситуацию и проанализировать все данные. Не повлияет ли эта мера каким-то образом на развитие малого и среднего бизнеса, — пояснил эксперт.

Он добавил, что с другой стороны, если маркировка появится, это может стимулировать предпринимателей работать более качественно и подтолкнет к открытию новых производств. Эрик Бровко согласен, что для проработки этого вопроса нужно создать специальную группу, которая изучила бы все нюансы проблемы.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила «Известиям», что у цифровой маркировки важная, но всё же другая основная задача. Это прослеживаемость продукции, повышение прозрачности рынка, включая сбор налогов, иных обязательных платежей, борьба с контрафактом.

— Вопросы безопасности игрушек контролируются законодательством в сфере технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия. Сегодня каждая игрушка обязана подтвердить в форме обязательной сертификации соответствие продукции. Но мы считаем, что самый лучший регулятор — это финансовое благополучие семьи. В России очень заботливые родители, и если они вынуждены экономить на игрушках, то это не всегда проблема недобросовестного производителя, а сформированный спрос на игрушки экономсегмента, — считает эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, цифровизация — это будущее всей детской индустрии и подготовка к ее внедрению уже началась. Осознанно, последовательно и с пониманием того, что ее внедрение не должно оплачиваться семьями из и так небольшого детского бюджета, подчеркнула Антонина Цицулина.

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Екатерина Лахова заявила «Известиям», что если речь идет о защите здоровья детей, то инициативу о маркировке можно поддержать. По ее словам, организация ранее просила ввести маркировку на велосипеды, так как сегодня российский рынок заполонили некачественные товары из Китая, но пока ее просьба услышана не была.