На выборы глав регионов зарегистрировались 134 кандидата

На выборы глав регионов выдвинуты 134 кандидата, из которых 23 — самовыдвиженцы. Об этом 8 июля заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Наибольшее количество кандидатов выдвинуто на указанных выборах в Иркутской области — 17 кандидатов, в Камчатском крае — 16 кандидатов, в Костромской области — 10 кандидатов», — сказала она на заседании ЦИК.

Регистрация кандидатов завершилась в 11 регионах. Памфилова отметила, что 108 зарегистрированных кандидатов выдвинуты от 23 политических партий. Она напомнила, что выборы глав регионов пройдут в 18 субъектах федерации. Кроме того, в двух регионах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных органов по представлению президента.

Выборы глав регионов пройдут в единый день голосования, запланированный на 13 сентября.

Накануне сообщалось, что свои кандидатуры на должность губернатора Смоленской области выдвинули шесть человек.