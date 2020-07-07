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Шесть человек зарегистрировались кандидатами в губернаторы Смоленской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидатами в губернаторы Смоленской области зарегистрировались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.

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По окончании срока приема документов на пост главы региона претендуют действующий губернатор Алексей Островский, кандидат от «Справедливой России» Ольга Калистратова, кандидат от партии «Коммунисты России» Александр Бичаев, кандидат от партии «За справедливость» Виталий Клюкин, кандидат от КПРФ Андрей Митрофаненков, кандидат от Казачьей партии России Виктор Степченков.

В облизбиркоме подтвердили завершение приема документов, их подали шесть человек, сообщает «РИА Новости».

Выборы губернатора Смоленской области состоятся в Смоленской области 13 сентября в единый день голосования.

Ранее, 27 мая, президент России Владимир Путин на встрече с Островским поддержал его намерение баллотироваться на еще один срок на грядущих выборах.

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