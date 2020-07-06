В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась российской вакциной от коронавирусной инфекции, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, в организации осведомлены об испытаниях в России препарата от коронавируса авифавира и ожидают их результатов.

«Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — сказала она.

Сваминатан отметила, что у ВОЗ есть Тесты солидарности для разработчиков вакцин, и выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.

В настоящий момент РФ не участвует в Тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, которые проводит ВОЗ. К программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания.

Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ. 25 июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19. Отмечалось, что побочных эффектов нет, и все испытуемые чувствуют себя хорошо.