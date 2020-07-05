Перешли все границы: почему Украина стала мировым центром контрабанды

Украина — мировой центр контрабанды. Об этом заявил бывший глава правительства страны Алексей Гончарук. Основные экспортные товары — лес, янтарь, сигареты. Государственные органы вроде бы борются с контрабандой, но успехов мало. Эксперты говорят, что ситуацию осложняет высокий уровень коррупции в стране. «Известия» разбирались в том, почему киевским властям не удается справиться с нелегальными перевозками.

Прикрыли тканью

Первого июля таможенники Одесского порта осматривали очередной груз из Китая. Согласно декларациям, в контейнерах перевозили 15 т текстиля. Детальный осмотр, однако, помог раскрыть замысел контрабандистов. Тканями они только обернули основной груз — сигареты. В контейнерах перевозили полторы тысячи ящиков с табачными изделиями на сумму 15 млн гривен ($550 тыс).

украина Фото: youtube.com/Державна прикордонна служба України

В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила группировку, которая производила и переправляла сигареты в Европу. Злоумышленники выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области. Готовую продукцию перевозили в Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях фасовали в пачки. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатье, откуда контрабандой доставляли в страны ЕС . Спецоперацию силовики провели сразу в четырех областях, обнаружили 1,5 млн пачек сигарет и 1,5 т готового табака.

Тогда же в начале июня во Львовской области пограничники в частном гараже обнаружили целый авиапарк — 10 беспилотников , которые использовались для перемещения табачных изделий через границу. В госпогранслужбе уточнили, что и раньше выявляли попытки переместить товары через границу с помощью дронов. С начала года на границе нашли еще 12 таких устройств.

Лес в обмен на телефон

Масштабы контрабанды на Украине впечатляют. В МВД страны говорят, что ущерб от нелегальных перевозок достигает $4 млрд в год. Для сравнения: Международный валютный фонд для помощи украинской экономики в период пандемии выделил $3,5 млрд. «В некоторых регионах контрабанда — единственное средство заработка. Приграничная торговля дает ресурсы тысячам людей», — объясняет эксперт украинского Института будущего Игорь Тышкевич. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорит, что Украина стала мировым хабом контрабанды.

Один из основных экспортных товаров — сигареты. По итогам 2019 года Украина стала лидером по контрабанде табачных изделий в Европу. Ежегодно через границу перевозят 8–9 млрд сигарет. Бизнес выгодный: на Украине пачка стоит 90 евроцентов, в Будапеште — €4, в Италии и Франции — €5–7.

Второй товар — янтарь . На нелегальных промыслах в Житомирской и Волынской областях добывают 200–300 т полезного ископаемого в год. Потом большую часть находок переправляют в Китай, Польшу, ОАЭ. Доход от контрабанды — $300–400 млн в год.

украина Промысел янтаря в Ровенской области Фото: 112.ua

Третий экспортный товар — древесина . Среднегодовые объемы вырубок постоянно растут, доход контрабандистов составляет $350–450 млн . По объемам поставок нелегального леса в Европу Украина опережает все другие страны мира. Часть левой древесины периодически всплывает на мебельных производствах известных европейских компаний.

Впечатляют и объемы контрабандного импорта. На Украину на нелегальной основе ввозится четверть всех смартфонов, половина накопителей памяти и телевизоров с большим экраном. Общие потери бюджета от ввоза нелегальной техники — $140 млн.

Контрабандная продукция дешевле, поэтому популярна у покупателей. Но таможенники не могут пресечь поставки. «В 2019 год таможня проиграла в судах 85% дел. С формальной юридической точки зрения у контрабандистов всё хорошо: они говорят, что им повезло купить последний айфон за $10. И наша честная Фемида встает на их сторону. Говорят, раз есть контракт, то надо вернуть деньги этим удачливым бизнесменам», — объясняет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Пиджаки и водолазы

Понятно, что большие объемы леса и техники без соучастия чиновников и силовиков перевезти через границу невозможно. По данным СМИ, подставные фирмы, для которых искусственно снижены пошлины, тесно связаны с руководством местных отделений таможенной службы, СБУ, пограничниками.

Объемы поменьше контрабандисты перевозят, используя специальные схемы. Одна из них — так называемые пиджаки или муравьи, когда через границу провозятся крупные партии товара, но перед пунктами пропуска их разбивают на небольшие части. Курьеры провозят эти части на правах физлиц, не платят таможенный сбор. После КПП провезенный курьерами товар грузят в фуру и отправляют в торговые сети.

украина Фото: Global Look Press/Serhii Hudak/Keystone Press Agency

Еще один популярный вариант — подмена в пределах товарных групп. В декларации занижается вес, количество, габариты, стоимость товаров. За соответствующие действия предусмотрено лояльное наказание — штраф в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей. Поэтому манипуляции срабатывают.

Некоторые контрабандисты предпочитают экзотику. В Одесской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили спиртопровод — пластиковую трубу, проложенную под водой и по земле. По ней злоумышленники перекачивали из Молдавии на Украину алкоголь. В Закарпатской области поймали контрабандиста-водолаза , который переплыл реку Тис, чтобы переправить в Румынию партию медицинских масок. В том же Закарпатье контрабандисты используют летательные аппараты — не только дроны, но и вертолеты. Один из них разбился на границе с Румынией весной 2019 года.

Национальный вид спорта

Украинские власти периодически обещают одолеть контрабанду. Последний раз на эту тему президент Владимир Зеленский высказался в начале июня. Он напомнил, что назначил губернатором Закарпатья бывшего чиновника СБУ Алексея Петрова. Предыдущих руководителей, по словам Зеленского, «или покупали, или запугивали». «Какое-то время у нас могут быть перебои с лососем, кофе, хамоном. Но нет другого шанса сломать им хребет», — пригрозил украинский президент.

украина Фото: Global Look Press/Serhii Hudak/Keystone Press Agency

Украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с «Известиями» отмечает, что для изменения ситуации необходима новая кадровая политика. «На местах сейчас слабые управленческие кадры. Регионами руководят выходцы из университетской среды или малого бизнеса. У них нет ни опыта, ни инструментов для борьбы с нелегальными перевозками. Надо искать людей, которые могут изменить ситуацию. Стоит приглядеться, например, к тем, кто работал в силовых структурах до майдана 2014 года», — говорит собеседник.