Задержанный начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске отказался от дачи показаний

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеслав Старостин, задержанный в рамках расследования дела об утечке нефтепродуктов, отказался давать показания. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ 3 июня.

«В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался», — сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли образцы грунта, произвели выемку документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива. Назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз. По их результатам будут установлены причины ЧП и сумма ущерба.

Возбужденные уголовные дела — о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ) — объединены в одно производство, расследование которого поручено Главному следственному управлению СК.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин призвал к ответу представителей НТЭК и осудил несвоевременное информирование о происшествии — региональные власти были поставлены в известность о ЧП только через два дня. Петренко сообщила, что следователи начали допрос лиц, в том числе должностных, ответственных за информирование населения о чрезвычайной ситуации.

На совещании с Путиным глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что сотрудники ТЭЦ-3 пытались самостоятельно ликвидировать разлив. Губернатор Красноярского края Александр Усс признался, что узнал о разливе из соцсетей. Отчет Усса возмутил президента: «Что значит доклад закончен, что делать-то?» — спросил он у главы региона.

Президент поручил Генпрокуратуре взять ситуацию под особый контроль и согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание.

Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.