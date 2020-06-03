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В Росприроднадзоре оценили срок ликвидации последствий ЧП в Норильске

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Сбор нефтепродуктов, разлившихся в Норильске, может занять до четырех недель. Об этом «Известиям» заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в среду, 3 июня.

Ведомство пока не участвует в расследовании аварии и пользуется информацией из любых источников, подчеркнула чиновница.

«Идет мобилизация всех сил. Компания работает над сбором того топлива, которое пролилось на водные объекты», — сказала она.

Подсчет ущерба и вреда для компании займет длительное время, отметила Радионова. По ее словам, первичные пробы уже сделаны, но они не позволяют ничего сказать, так как концентрация сразу после ЧП и позже значительно различается.

«На сегодняшний момент превышение многократное, но никто его не отрицает», — отметила она.

Глава Росприроднадзора не смогла ответить, когда в последний раз проводилась проверка предприятия, на котором произошла утечка.

Также Радионова рассказала, что в грунт попало около 6 тыс. т нефтепродуктов, а в водные объекты — порядка 15 тыс. т топлива. Это в десятки тысяч раз превышает предельно допустимые концентрации (ПДК).

Ранее 3 июня президент России начал совещание по вопросам ликвидации разлива топлива в Норильске. Он дал поручение проработать вопросы ликвидации последствий случившегося. Также глава государства согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, ведомство узнало о происшествии, случившемся 29 мая, только два дня спустя, до этого предприятие пыталось ликвидировать последствия самостоятельно. Губернатор Красноярского края Александр Усс также заявил, что предприятие не сообщало местным властям о ЧП и он узнал о нем из соцсетей.

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