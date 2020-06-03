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В РЖД назвали сроки восстановления движения поездов в Мурманской области

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Фото: МЧС РФ
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Движение поездов до Мурманска, нарушенное в результате обрушения моста между станциями Выходной и Кола, будет восстановлено к 23 июня. Об этом 3 июня заявил гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

«Сегодня посмотрели уже в процессе устранение чрезвычайной ситуации. Прежде всего сейчас необходимо восстановить движение. Движение будет восстановлено, мы срок видим для себя 23 июня», — передает его слова ТАСС.

Мост через реку Кола на перегоне ст. Кола – ст. Выходной в Кольском районе Мурманской области обрушился накануне в результате паводка. За два дня до обрушения насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега, были развернуты восстановительные работы.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. — Ред.).

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