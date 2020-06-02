Возбуждено дело по факту обрушения моста в Мурманской области

По факту обрушения железнодорожного моста в Мурманской области возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 июня на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. — Ред.)», — говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к обрушению.

Железнодорожный мост через реку Кола на перегоне ст. Кола — ст. Выходной в Кольском районе в Мурманской области обрушился 1 июня в результате паводка. В субботу, 30 мая, насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега, были развернуты восстановительные работы. Однако в понедельник днем опора не выдержала и надводная часть моста обрушилась. В результате происшествия никто не пострадал.