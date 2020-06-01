Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.

Речь идет о мосте через реку Кола на перегоне ст. Кола — ст. Выходной в Кольском районе. В субботу насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега, были развернуты восстановительные работы. Однако в понедельник днем опора не выдержала, и надводная часть моста обрушилась.

В результате происшествия никто не пострадал

Как отмечает «РИА Новости», по данной части моста проходит единственная железнодорожная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью России. Движение на участке 1436-го км Октябрьской железной дороги полностью перекрыто, осуществляются автобусные перевозки.

В результате прекращено движение 18 поездов, следующих до станций Мурманск, Заполярная и Ковдор, большинство из них — грузовые, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

О разливе реки Кола сообщалось ранее в мае. Оказались затоплены дороги и деревянный мост через Кильдинский ручей. Местным жителям было рекомендовано воздержаться от поездок по затопленным участкам, проход по переправе был закрыт.