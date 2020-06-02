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Назван срок восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Железнодорожное сообщение с Мурманском, прерванное 1 июня после обрушения моста между станциями Выходной и Кола, может быть восстановлено до конца месяца. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Испытание на разрыв: обрушился мост через реку Кола
Железнодорожное сообщение с Мурманском прервано

Глава региона напомнил, что в настоящее время ускоренными темпами идет строительство железнодорожного полотна протяженностью 5,7 км в рамках строительства Мурманского транспортного узла.

«Все ресурсы «Российских железных дорог», подрядчиков по Мурманскому транспортному узлу сейчас мобилизованы, в том числе к нам подключаются военные строители, чтобы помочь провести оперативно взрывные работы», — отметил губернатор.

Мост через реку Кола на перегоне ст. Кола — ст. Выходной в Кольском районе Мурманской области обрушился накануне в результате паводка. За два дня до обрушения насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега, были развернуты восстановительные работы.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. — Ред.).

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