Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым

В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города. Об этом в среду, 3 июня, сообщает региональный филиал поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Главным следственным управлением Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия по факту случившего возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство малолетнего». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что тело ребенка было обнаружено в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста. Мальчика в воде обнаружил местный рыбак.

По версии следствия, накануне мальчик играл с друзьями на детской площадке. Однако, когда все разошлись по домам, ребенок бесследно исчез.

С заявлением в полицию о пропаже мальчика вечером во вторник обратились родственники. В розыске дошкольника помимо стражей порядка принимали участие специально созданные группы из участковых, инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска, а также волонтеры.

31 мая в Крыму во время похода на рыбалку со своим отцом пропала девочка. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла. О пропаже правоохранителям сообщила бабушка ребенка. Позднее в тот же день водолазы обнаружили тело ребенка в воде Северо-Крымского канала на территории Крымского полуострова недалеко от места отдыха ее родителя.

2 июня подозреваемого в убийстве шестилетней девочки 39-летнего мужчину задержали. Им оказался знакомый отца девочки, который вызвался проводить ее до дома.