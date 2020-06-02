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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

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Фото: СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
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Подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, пропавшей в Крыму во время рыбалки с отцом и его друзьями, задержали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета во вторник, 2 июня.

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«В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина», — уточнили в ведомстве.

Как установили следователи, находившийся в нетрезвом состоянии отец девочки отпустил ее домой в сопровождении своего приятеля, который вызвался проводить ее. По дороге мужчина напал на девочку, а после этого столкнул ребенка в воду.

«Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведенной медицинской экспертизой, а также иными доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий<…>», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что подозреваемый сам явился в полицейский участок.

Накануне был задержан отец ребенка по подозрению в оставлении в опасности своей дочери, в результате чего ребенок погиб.

О поисках ребенка 1 июня сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По данным следователей, девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла. О пропаже правоохранителям сообщила бабушка ребенка.

Позднее в тот же день водолазы обнаружили тело ребенка в воде Северо-Крымского канала на территории Крымского полуострова недалеко от места отдыха ее родителя. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

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