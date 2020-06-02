Пропавшую в Тверской области девочку нашли живой

В Тверской области нашли живой 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась, сообщается на сайте регионального СК РФ во вторник, 2 июня.

Сообщение об исчезновении ребенка в городе Удомля поступило в следственный отдел накануне вечером. Девочка вышла из дома в 15 часов и не вернулась. В ходе проверки выяснилось, что школьница не взяла с собой телефон. Ранее подобных инцидентов в семье не было.

«2 июня пропавшая была обнаружена в Удомле сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время ее опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения», — сказано в сообщении.

29 мая в Томске нашли живым пропавшего пятилетнего мальчика. В его поисках участвовали полицейские, местные жители, сотрудники спасательного формирования «Нефтеспас» и около 60 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».