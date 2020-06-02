Прямой эфир

Пропавшую в Тверской области девочку нашли живой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области нашли живой 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась, сообщается на сайте регионального СК РФ во вторник, 2 июня.

Сообщение об исчезновении ребенка в городе Удомля поступило в следственный отдел накануне вечером. Девочка вышла из дома в 15 часов и не вернулась. В ходе проверки выяснилось, что школьница не взяла с собой телефон. Ранее подобных инцидентов в семье не было.

«2 июня пропавшая была обнаружена в Удомле сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время ее опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения», — сказано в сообщении.

29 мая в Томске нашли живым пропавшего пятилетнего мальчика. В его поисках участвовали полицейские, местные жители, сотрудники спасательного формирования «Нефтеспас» и около 60 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Найдено тело пропавшей в Пскове трехлетней девочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020