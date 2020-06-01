Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Водолазы обнаружили тело шестилетней девочки в воде Северо-Крымского канала на территории Крымского полуострова. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

О поисках ребенка ранее в этот же день сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла. О пропаже правоохранителям сообщила бабушка ребенка.

«Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. В настоящее время его осматривают следователи-криминалисты», ― цитирует «РИА Новости» старшего помощника регионального управления СКР Ольгу Постнову.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка Главное управление МЧС по Крыму задействовало 55 человек и 14 единиц техники. Также на месте поисков от отряда «Лиза Алерт» работали 15 добровольцев, два кинологических расчета. Для определения местоположения ребенка были задействованы беспилотники.

Ранее в этот же день стало известно о задержании в Татарстане мужчины по подозрению в убийстве малолетнего ребенка. Поиски мальчика были организованы после обращения в полицию матери мальчика. Одежда дошкольника была обнаружена в прибрежной зоне дамбы у Актанышских прудов. Его тело с затылочной травмой головы обнаружили в 10 м от водоема в зарослях.

Следователи считают, что 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения накануне катался с мальчиком на велосипеде. Потом он потащил ребенка купаться и утопил его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.