Прямой эфир

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

0
Фото: пресс-служба СК РФ по Республике Крым/crim.sledcom.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водолазы обнаружили тело шестилетней девочки в воде Северо-Крымского канала на территории Крымского полуострова. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Девушка без адреса: потерявшая память томичка провела 16 лет в психдиспансере
Родственники прочесывали весь город и не теряли надежду, а нашли Юлию за 500 км от дома

О поисках ребенка ранее в этот же день сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла. О пропаже правоохранителям сообщила бабушка ребенка.

«Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. В настоящее время его осматривают следователи-криминалисты», ― цитирует «РИА Новости» старшего помощника регионального управления СКР Ольгу Постнову.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка Главное управление МЧС по Крыму задействовало 55 человек и 14 единиц техники. Также на месте поисков от отряда «Лиза Алерт» работали 15 добровольцев, два кинологических расчета. Для определения местоположения ребенка были задействованы беспилотники.

Ранее в этот же день стало известно о задержании в Татарстане мужчины по подозрению в убийстве малолетнего ребенка. Поиски мальчика были организованы после обращения в полицию матери мальчика. Одежда дошкольника была обнаружена в прибрежной зоне дамбы у Актанышских прудов. Его тело с затылочной травмой головы обнаружили в 10 м от водоема в зарослях.

Следователи считают, что 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения накануне катался с мальчиком на велосипеде. Потом он потащил ребенка купаться и утопил его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске нашли живым пропавшего пятилетнего мальчика
Найдено тело пропавшей в Пскове трехлетней девочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020