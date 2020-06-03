Мэр Нью-Йорка призвал протестующих разойтись с началом комендантского часа

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал протестующих жителей города разойтись по домам с наступлением комендантского часа.

Ранее власти Нью-Йорка продлили комендантский час до 7 июня на фоне продолжающихся беспорядков после смерти от рук полицейских 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

«Пришло время идти по домам, ньюйоркцы. Помогите нам сохранить город в безопасности сегодня», — написал мэр в Twitter.

Ранее, 2 июня, президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков.

Ранее во вторник сообщалось, что за ночь в Нью-Йорке полицейские арестовали около 700 человек из-за грабежей и порчи чужого имущества.

Беспорядки начались в США после смерти Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Как следует из видеороликов, опубликованных в Сети, четверо правоохранителей повалили безоружного мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.