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Испытания вакцины от COVID-19 на людях планируют завершить в июле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Минобороны планируют завершить все клинические испытания вакцины против COVID-19 к концу июля. Об этом в среду, 3 июня, рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

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Начальник института отметил, что доклинические исследования экспериментального образца вакцины уже завершены, они проводились на двух видах животных: хомяках и обезьянах.

Борисевич также добавил, что проведенные исследования показали и доказали безопасность препарата и его защитную эффективность. Кроме того, по результатам исследований ученые подготовили научно-техническую документацию для получения разрешения на проведение клинических испытаний, в том числе на людях.

Ранее в Минобороны сообщили, что испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. 3 июня состоится заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины против COVID-19.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса.

В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 2 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

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