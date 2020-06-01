В России разработан новый препарат от герпеса

Российские ученые зарегистрировали новый препарат от герпеса. Средство выпускается в форме крема и может быстро остановить поражение кожи и слизистых. При этом оно нетоксичное и подходит даже для беременных женщин и детей.

Одно из главных преимуществ препарата в том, что его основной действующий компонент, уникальная форма углерода фуллерен С60, еще не знаком вирусу. Таким образом, он может быть эффективен в отношении резистентных форм.

По оценкам ВОЗ, вирусом герпеса первого типа инфицированы 67% населения Земли, вирусом герпеса второго типа — около 417 млн человек (11% наследия). Генитальной формой страдают около 140 млн человек. В России и странах СНГ каждый год регистрируется около 20 млн герпесвирусной инфекции.

Вирус особо опасен для людей со сниженным иммунитетом, в том числе для новорожденных детей, беременных женщин и ВИЧ-инфицированных пациентов. Как сообщил «Известиям» директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, герпесвирусная инфекция стала серьезной медико-социальной проблемой современного здравоохранения, поэтому поиск лекарств от нее крайне важен.