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Россия и Турция займутся разработкой препаратов и вакцины от COVID-19

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Фото: ТАСС/EPA/DIEGO AZUBEL
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Россия и Турция будут вести совместную работу над созданием вакцины и лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

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Он рассказал, что провел переговоры с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. И российский коллега, по его словам, отметил успешность лечения, которое Анкара применяет против COVID-19.

«В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над [созданием] вакцин и лекарственных средств», — написал Коджа

В конце мая Минздрав России одобрил первый в стране препарат против коронавируса, который получил название Авифавир.

Тогда же Мурашко рассказал, что первые образцы вакцины от коронавируса могут стать доступными в августе-сентябре для медицинских сотрудников.

18 мая президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Прежде всего лидеры двух стран говорили о взаимодействии в вопросах методики лечения пациентов и разработке вакцины.

По состоянию на 2 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

Согласно последним данным Worldometer, в Турции зафиксировано 165,5 тыс. пациентов с COVID-19, 4,5 тыс человек скончались, 129,9 тыс. — выздоровели.

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