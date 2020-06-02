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В России начали разработку вакцины от коронавируса в виде йогурта

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Российские ученые начали разработку необычной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, пишет «РИА Новости».

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«Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин.

По его словам, вакцина разрабатывается на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

Методом генной инженерии ученые встроили S-белок (ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус проникает в клетки) в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков. Чехонин отметил, что таким образом формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности.

Академик также добавил, что в настоящий момент проводятся доклинические испытания этой вакцины (этап испытаний, которые проводятся в основном на животных и очень редко — с участием людей).

Ранее в этот же день сообщалось, что Министерство обороны завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний разработанной в России вакцины от коронавируса.

На 3 июня запланирован заезд первой группы испытуемых в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного обследования и подготовки к проведению эксперимента.

На базе 48-го ЦНИИ МО РФ ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.

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