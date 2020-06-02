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Глава РАН опроверг наличие данных о причинах утраты обоняния после COVID-19

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В настоящее время нет точных данных, объясняющих причины потери обоняния и вкуса после коронавируса. Об этом во вторник, 2 июня, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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«Пока мы не можем точно сказать, поскольку нет статистически достоверных научных данных, что приводит к длительной утрате обоняния и вкуса после перенесенного заболевания из-за заражения коронавирусом. Высказываются предположения, что это может быть связано с наличием сопутствующих заболеваний у человека. <…> Так же мы пока не можем сказать, можно ли или нельзя из-за коронавируса полностью и навсегда утратить эти (обоняние и вкус. ― Ред.) чувства», ― рассказал он агентству.

В начале мая врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что симптомы коронавируса проявляются в течение 2–3 дней, а также инфицированный замечает потерю обоняния и перестает распознавать вкусы. Далее инфекция опускается до глотки и гортани, вызывая осиплость в голосе, ощущения саднения и першения. Когда инфекция достигает трахеи, голос меняется, а зараженный начинает чувствовать спазмирование и удушье.

1 мая стало известно, что коронавирус оказывает действие на кожный покров и может проявляться в виде высыпаний.

18 апреля специалист Йельского университета (США) Винсенте Диаз назвал покраснение глаз одним из симптомов COVID-19.

В марте врачи перечислили пищеварительные признаки COVID-19. По данным специалистов, больше половины зараженных коронавирусом страдают от диареи, потери аппетита и других нарушений работы ЖКТ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 2 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

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