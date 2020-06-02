Выйти из комнаты: регионы продолжают смягчать ограничительные меры

С наступлением лета ряд регионов перешел на новый этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Можно гулять и заниматься спортом, посещать торговые центры, проводить церемонии бракосочетания. Для въезда в некоторые регионы уже не понадобятся электронные пропуска. О том, в каких регионах и какие послабления ввели для местных жителей и приезжих, читайте в материале «Известий».

Покупать не развлекаясь

С 1 июня в Башкирии заработали торговые центры. При этом все развлекательные заведения — кафе, рестораны, детские игровые комнаты, кинотеатры — пока на замке.

«Я обещал представителям малого и среднего бизнеса, что если ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится, то будем открывать торговые центры, — заявил накануне глава Башкирии Радий Хабиров. — С сегодняшнего дня они могут работать, но только торговые предприятия. Все развлекательные организации, кинотеатры, фудкорты, детские игровые зоны категорически должны быть закрыты ».

башкир Глава Башкирии Радий Хабиров Фото: ТАСС/Вадим Брайдов

Одновременно с открытием торговых центров начинаются и проверки — соблюдаются ли санитарные нормы, носят ли посетители и персонал маски. Если выявят нарушения в торговом центре, то его закроют.

Открываются непродовольственные магазины и в Рязанской области. Парикмахерские и салоны красоты тоже начинают работу: разрешено оказывать услуги маникюра и педикюра. Также разрешен плановый прием в поликлиниках, но строго по записи и времени, указанном в талоне.

В Орловской области объекты сферы услуг и непродовольственной торговли (кроме ТЦ), рынки и ярмарки планируется открыть с 3 июня.

Добро пожаловать, но со справкой

В Тульской области отменили специальные цифровые пропуска для иногородних, а также обязательный 14-дневный режим самоизоляции. Совсем. Теперь в регион можно спокойно въезжать, не хватаясь судорожно за смартфон при виде пункта пропуска.

Впрочем, одновременно с отменой цифровых пропусков на весь регион распространяется масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Дюмин. Маски следует носить во всех общественных местах, в транспорте (включая такси), на всех объектах розничной торговли, в медицинских учреждениях.

вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом с 1 июня в Тульской области открываются летние веранды в кафе, магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м. Можно заниматься спортом на всех открытых площадках, посещать конно-спортивные комплексы, стрелковые клубы. Заработали солярии и передвижные объекты по продаже напитков (по типу «кофе с собой»). Снова можно проводить практические занятия в автошколах. В колледжах разрешена очная подготовка к экзаменам, но в помещении не могут одновременно находиться более пяти человек.

А в Костромской области, наоборот, усилили контроль на въездах — со стороны Нерехты, Волгореченска и Ярославля. Так, приезжие из других регионов должны предоставить медицинские справки об отсутствии контактов с инфицированными коронавирусом пациентами и результаты теста на COVID-19. Новые правила касаются как взрослых, так и детей . Те, кто не предоставит бумаги, должны будут соблюдать строгую самоизоляцию две недели.

Также попросят теперь справку у прилетающих во Владивосток.

влад Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за два дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Приоткрыли курортный сезон

Накануне в Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для тех, кто приехал на полуостров с материка без уважительной причины. Теперь все гости без регистрации или собственности в республике по-прежнему будут на две недели помещаться в обсерватор, но теперь расходы — уже не головная боль приезжих.

В Севастополе с 1 июня заработали летние кафе на свежем воздухе, веранды, террасы, спортклубы и фитнес-центры, агентства недвижимости, фотоателье. Можно гулять на набережных, площадях, в парках и скверах (при соблюдении дистанции). Разрешаются морские прогулки на маломерных судах. Впрочем, режим повышенной готовности никто не отменял: с первым днем лета на трех блокпостах началось тестирование приезжих на COVID-19. Данная процедура касается не туристов, а тех граждан, которые едут в Севастополь к родственникам или имеют в городе собственную недвижимость.

севастоль Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Тем временем в первый день лета в Краснодарском крае и на Ставрополье открылся курортный сезон. Принять туристов могут только санатории с медицинской лицензией. При этом гости должны иметь обязательную справку об отсутствии у них коронавируса, а санатории, в свою очередь, обязаны забирать гостей с вокзалов и аэропортов.

Летняя оздоровительная кампания для детей стартовала в Сахалинской области. Всего для школьников доступно более 300 учреждений разного типа, где смогут отдохнуть свыше 50 тыс. ребят. В самом Южно-Сахалинске открылось 32 детские площадки при образовательных учреждениях.

Москва пешеходная

Жителям столицы разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом. Пока в качестве эксперимента с 1 по 14 июня. Власти аккуратно прощупывают почву, чтобы не допустить ухудшения более-менее стабилизировавшейся ситуации с распространением нового вируса.

Размять уставшие от самоизоляции мышцы можно в любой день, но только до девяти утра. Прогулки же по городу разрешены с 09:00 до 21:00, но три раза в неделю строго по определенным дням для каждого дома (расписание доступно на сайте mos.ru, необходимо ввести адрес) . Можно скачать и мобильное приложение под названием «Моя Москва», сервис «Пешие прогулки» расположен на главной странице. График прогулок также развешивают в подъездах.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Где можно гулять? На улице, во дворе, в парках и скверах, но в радиусе не более 2 км от дома. Берите с собой самокаты, велосипеды, ролики, палки для скандинавской ходьбы. Не возбраняется приехать в парк на машине или общественном транспорте, но в этом случае всё же придется оформить пропуск.

При этом маски и перчатки обязательны для всех. Запрещено выходить на прогулку тем, у кого подтвержден коронавирус, есть подозрение на COVID-19 или ОРВИ, а также проживающим с заболевшими. Режим самоизоляции без прогулок сохраняется для граждан, вернувшихся недавно из-за границы.

Кроме того, с 1 июня в городе заработали химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви, автосалоны и непродовольственные магазины (включая гипермаркеты), велопрокат. Ожидается, что с 5 июня откроются ярмарки выходного дня.

В библиотеку, кино и храм

Московская область тоже пошла на ряд послаблений. Так, с 1 июня начинается поэтапное открытие учреждений культуры: открываются библиотеки (на выдачу книг) и парковые зоны при музеях. В самих музеях пока проводится дезинфекция и наносится разметка.

Можно и в кино, но только на машине. Автокинотеатры планируют запустить в Одинцове, Пушкине, Истре, Балашихе и Домодедове.

библиотека Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Также в Подмосковье разрешены прогулки (в перчатках и маске). Можно заниматься спортом на свежем воздухе, кататься на роликах, самокатах и велосипедах. Разрешено посещать магазины с отдельным входом, химчистки, прачечные, ремонтные мастерские и МФЦ (по предварительной записи). Открыли свои двери для прихожан и храмы, правда, при условии, что во время богослужения люди будут находиться на улице.

Нет ограничений на посещение кладбищ, но при соблюдении социальной дистанции.

Кстати, богослужения с участием прихожан возобновляются в Нижнем Новгороде, но по особым правилам: при площади молельного зала до 400 кв. м на 1 кв. м может находиться только один человек. В тех же храмах, где площадь молельного зала больше, одновременно могут присутствовать до ста человек. Ношение маски и соблюдение дистанции при этом обязательны.

Подарок молодым и партийным

В Смоленской области разрешили регистрацию браков, но от пышных церемоний придется отказаться: заключить брак можно в присутствии исключительно работников ЗАГСа и счастливой пары. К слову, в ЗАГСах Севастополя тоже будут рады влюбленным и их гостям. На торжественную церемонию допускается до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа.

загс Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

А в Воронежской области разрешили проводить партийные собрания.

«Учитывая начало сезона политической активности, с соблюдением всех мер безопасности разрешены съезды и собрания политических сил и объединений», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

К слову, в Тульской области также разрешили проводить публичные слушания и официальные мероприятия, но при условии не собираться группами более 30 человек. При соблюдении масочно-перчаточного режима и дистанции разрешено проводить съезды, конференции и собрания в Рязанской области.

В режиме самосохранения

В Курской области стартовал первый этап снятия ограничений. Эпидемиологическая обстановка в регионе позволила открыть непродовольственные магазины, можно гулять и заниматься спортом в скверах и парках. Отменяются маршрутные листы и обязательные две недели карантина для приехавших из других регионов страны.

Можно посещать кладбища, снова доступен льготный проезд на общественном транспорте. При этом продолжает действовать масочный режим, от всех требуется соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра. Жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания следует по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.

кладбища Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Санкт-Петербурге открываются юридические и нотариальные конторы, разрешено посещать кладбища. Соблюдать режим самоизоляции жителям старше 65 лет теперь необязательно, хотя и рекомендуется. Кроме того, необязательно носить маску на улице, а вот в общественных местах, транспорте и магазинах использовать средства индивидуальной защиты необходимо. Снова действуют льготные проездные на транспорте, а также можно восстановить действие обычных проездных, купленных еще до 28 марта, но ни разу не использованных.