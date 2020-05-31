Власти Крыма отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отменил ранее введенную норму о том, что въезжающие в регион без конкретной цели обязаны самостоятельно оплачивать пребывание в обсерваторе. Соответствующие изменения в указ внесены 31 мая.

Распоряжение возложить на прибывающих в Крым траты за двухнедельное размещение в обсерваторе и лабораторные исследования на COVID-19 было дано 24 мая.

Накануне стало известно, что с 1 июня в Крыму откроются кафе на открытом воздухе, а через две недели в регионе стартует курортный сезон. Порядка 40 санаториев и отелей Крыма выразили желание возобновить работу.

По словам председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталии Стамбульниковой, отдыхающие уже забронировали около 70% номеров до сентября в крымских мини-отелях и пансионатах.

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