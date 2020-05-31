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В Крыму до сентября забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Отдыхающие забронировали около 70% номеров до сентября в мини-отелях и пансионатах Республики Крым, рассказала председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

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Она отметила, что основной поток туристов из-за пределов полуострова ожидается в июле-августе.

«Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет», — рассказала Стамбульникова ТАСС в воскресенье, 31 мая.

Она отметила, что входящие в ассоциацию 150 отелей и пансионатов не завышают цены на отдых. Также в соответствии с требованиями Роспотребнадзора владельцы мест для отдыха закупают необходимые защитные средства, в частности медицинские маски, рециркуляторы и средства личной гигиены.

«В номерах у нас будут гели антибактериальные, салфетки. Кроме того, в каждый номер мы закупаем сейчас кварцевые лампы, хотя этого и нет в требованиях Роспотребнадзора», — подчеркнула Стамбульникова.

29 мая глава республики Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня. Отелям и гостиницам пока разрешат прием на отдых жителей региона.

Кроме того, по его словам, с 1 июня в Крыму откроются кафе на открытом воздухе. Однако до 15 июня в регионе останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и спа-центры.

25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство страны начнет снимать ограничения в сфере туризма с 1 июня. Первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли.

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