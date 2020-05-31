Желание начать работу выразили 40 санаториев и отелей Крыма

Уведомления о возвращении к работе при выполнении санитарных требований Роспотребнадзора готовы подать 40 объектов размещения Крыма, среди которых отели, санатории и пансионаты. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил глава комитета регионального парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Желание открываться подтвердили 40 объектов — это на сегодняшний день. Сейчас начнутся проверки и будем понимать, кто готов на сегодня выполнить далеко не простые требования Роспотребнадзора», — цитирует Черняка «РИА Новости».

Глава комитета также подчеркнул, что речь идет о крупных объектах размещения, прежде всего имеющих медицинские лицензии. Он также отметил, что в случае выполнения санитарно-эпидемиологических требований санатории и отели смогут начать работу с 15 июня.

30 мая сообщалось, что министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа. По словам главы министерства Вадима Волченко, открывать санаторно-курортный и туристический комплекс Крыма нужно поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и дополнительных рисков как для жителей региона, так и для его гостей.