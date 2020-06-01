Французская душа: уличные кафе Парижа начинают работу по правилам пандемии

Во Франции 2 июня начинается второй этап выхода из карантина. После месяцев простоя открываются уличные кафе — визитная карточка Парижа (или его душа, как считает мэр города). Правда, столиков теперь будет меньше, а расстояние между ними больше — согласно нормам, оно должно составлять порядка метра. Но при этом никакой одноразовой посуды — французский этикет не позволяет. Если этот этап пройдет успешно, власти страны, по всей видимости, снимут все ограничения. Большинство экспертов полагают, что пандемия идет на спад, но стопроцентной уверенности, что худшее уже позади, нет ни у кого. О том, как парижане выходят из кризиса, рассказывает корреспондент «Известий» во Франции.

«Выживут сильнейшие»

В столице Франции постепенно открываются большие магазины, рестораны, городские парки, музеи и даже бассейны. Сняты все ограничения на поездки по стране. Транспорт снова работает в обычном режиме. В минувшее воскресенье — Троицын день у католиков — впервые после пожара открыли площадь у собора Парижской Богоматери. Вернулись на улицы и контролеры, которые штрафуют за неоплаченную стоянку. Но главное — со 2 июня открываются уличные кафе, а это визитная карточка Парижа.

кафе Фото: REUTERS/Christian Hartmann

— Спасательный круг нам бросили слишком поздно, когда мы уже почти опустились на дно, — говорит Жан-Мишель, хозяин небольшого бистро на улице Муффтар в Латинском квартале. — Я поставил четыре столика на улице. Жду. Но проблема в том, что большинство моих клиентов всегда были

иностранцами (до пандемии Францию ежегодно посещали около 90 млн туристов. — «Известия»). А их нет и не будет, пока не откроют границы. Если американцы, китайцы и русские не вернутся, лето не переживет минимум треть ресторанов и бистро. Впрочем, как всегда, выживут сильнейшие, «звездные», у которых постоянная клиентура и солидный запас прочности.

В отличие от остальной страны, в столице, которая остается в красной, самой инфицированной зоне, заведениям общепита разрешили обслуживать клиентов только на террасах кафе и ресторанов. Поскольку это, по словам мэра города Анн Идальго, «душа нашего Парижа», им отдали на откуп несколько центральных площадей и улиц, закрыв их для движения транспорта. Для всех установлен жесткий регламент: расстояние между столиками — метр, компании — не более 10 человек. А также маски, дезинфекция и прочее. При этом «всё должно быть красиво» — никакой одноразовой посуды. Для уличных точек установлен комендантский час с 22:00. Такой режим продлится до конца сентября. Когда парижане смогут пообедать, зайдя внутрь ресторации, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

— Для меня и моих друзей это немножко возвращение к старым добрым временам, глоток воздуха, возможность общения, — объяснил программист Антуан, оказавшийся за соседним столиком. — Я и моя подруга гоним прочь саму мысль о второй волне вируса. Через месяц начинается отпускной сезон, который, надеюсь, поможет немного прийти в себя. Это всего лишь пауза, чтобы перевести дыхание. Тревога не проходит. Растет число людей, которые хотели бы свести счеты с жизнью. Так или иначе нельзя жить в постоянном страхе. Осенью нас накроет уже не волна, а девятый вал экономического цунами.

парк Открытие парка Монсури в Париже Фото: Global Look Press/Sebastien Fremont

Но пока предстоящие каникулы, похоже, занимают умы французов в не меньшей степени, чем COVID-19. Все побережье страны — от Атлантики до Средиземноморья — «наводит марафет». Например, Канн уже рапортовал о том, что вдвое увеличил площадь муниципальных пляжей, проводит их дезинфекцию с помощью дронов и собственными силами наладил производство масок. Если лето будет успешным, можно будет отчасти покрыть колоссальные убытки турбизнеса.

Самым болезненным ударом для города стала отмена кинофестиваля. 3 июня вечером дирекция назовет 50–60 фильмов, отобранных для фестиваля, которые получат лейбл «Канн-2020». Этот «знак качества» призван помочь их продвижению в разных странах.

Чтобы выжить, кино пытается адаптироваться к экстремальным условиям. Только что в Бордо при полном аншлаге прошел фестиваль фильмов drive-in. Его примеру следуют другие города. Правда, владельцы пустых кинотеатров обвиняют организаторов кино drive-in в «нечестной конкуренции».

К «Джоконде» без очереди

15 июня стартует онлайн-резервация билетов в Лувр, который должен открыться 6 июля. Не ожидается ни очередей, ни привычного столпотворения у главных музейных приманок — «Джоконды» и Венеры Милосской. В мирное время три четверти гостей Лувра — иностранные туристы. Однако французские границы закрыты, в связи с чем число посетителей сократится на 60–80%, рассказали «Известиям» в пресс-службе музея. Если посетителей будет немного, они смогут свободно перемещаться. На случай наплыва гостей готовится специальный маршрут с односторонним движением, который позволит избежать нежелательных контактов.

— Поскольку продажа билетов составляет примерно 60% нашего бюджета, музейная экономика находится в тяжелом положении, — отмечает директор Лувра Жан-Люк Мартинес. — Музей пережил нечто подобное после теракта 11 сентября 2001 года. Число посетителей сократилось на 40%. Чтобы их вернуть, потребовалось три года. Нынешняя ситуация чем-то похожа. На этот раз Лувр восстановится только к 2023 году.

лувр Фото: REUTERS/Christian Hartmann

На октябрь намечены вернисажи двух выставок, перенесенных с мая. Одна из них — «Тело и душа» — посвящена итальянской скульптуре, другая — творчеству немецкого художника Альбрехта Альтдорфера. Идут работы по обновлению музейного фасада вдоль Сены. На случай наводнения запасники перевозят в новое хранилище в городке Лиевен на севере страны. Эта эпопея завершится только в 2021 году.

При соблюдении оптимальных мер безопасности в Париже только что открылся Музей Жакмар-Андре, который показывает работы Уильяма Тернера из лондонской галереи Тейт, а также Музей набережной Бранли. В конце июня ожидается открытие Музея Делакруа. В замке Шантийи под Парижем представлена долгожданная экспозиция «Рафаэль и его ученики». Заработали два музея Анри Матисса — в северном городке Ле-Като-Камбрези, где он родился, и в южной Ницце, где умер. В конце недели гостей впервые после карантина примет Версальский дворец, который ежегодно посещают более 8 млн человек.

Искусство против COVID

— Несмотря на нынешние трудности, мы готовим обширную программу, — рассказывает Ольга Хлопова, арт-директор русской галереи I-Gallery. Intelligence. — Участвуем в благотворительном аукционе Covid’Art, а также покажем работы художника Светозара Русакова, создавшего культовый фильм «Ну, погоди!», внучки одного из Кукрыниксов Анны Соколовой и нескольких молодых мастеров из Москвы и Дагестана.

Возобновились торги в аукционном доме Друо. В его дирекции сообщили, что в ближайшие дни пойдет с молотка, помимо произведений искусства, эпистолярное наследие Моне, Сезанна, Гогена, Матисса, Кандинского, а также антикварные книги. На июль намечен большой русский аукцион. Осенью, возможно, выставят на продажу неизвестные ранее архивы.

дом Аукционный дом Друо в Париже Фото: o-france.ru

Поскольку все музыкальные фестивали отменены, а театры по-прежнему закрыты, известный виолончелист Готье Капюсон предложил всем французским коммунам предоставить артистам площадки для бесплатных концертов на пленэре. За несколько дней он получил около 500 приглашений как от больших городов, так и от крохотных деревушек. Несколько музыкантов решили к нему присоединиться.