Пламенная вера: возрождению Нотр-Дама помешал коронавирус

Работы по восстановлению Нотр-Дама, пострадавшего год назад от сильного пожара, отложены из-за пандемии коронавируса. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить собор за пять лет, однако эксперты полагают, что на это уйдет втрое больше времени. Что удалось сделать за год — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Nicolas Liponne
Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля 2019 года во время строительных работ на крыше. В результате обрушился шпиль, сгорела большая часть средневековой деревянной кровли, в огне расплавились куранты, была уничтожена несущая часть здания. Эксперты говорили о возможности его полного разрушения
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Фото: Getty Images/Veronique de Viguerie
За трагедией, которая разворачивалась в центре Парижа, следил весь мир. Готический собор, строительство которого во французской столице продолжалось на протяжении XII–XIV веков, является одним из главных символов Парижа и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Фото: REUTERS/Pool/Stephane de Sakutin
Причиной пожара называют брошенную сигарету или короткое замыкание на крыше во время реставрационных работ
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Фото: Getty Images/Chesnot
Пока собор еще горел, французский президент заявил, что он будет восстановлен до 2024 года. На это был собран почти миллиард евро
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Фото: Getty Images/Chesnot
Помощь в реставрации собора и сборе средств предложили многие международные организации и крупные компании, пожертвования присылали поклонники французской культуры со всего мира
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Фото: Getty Images/Chesnot
Более 1 тыс. кв. м витражей, к счастью, в огне не пострадали. Как и три готические розы, которые демонтировали и отвезли на реставрацию
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Фото: Getty Images/Chesnot
Альпинисты, которые выполняли восстановительные работы, были обязаны носить защитные маски. Во время пожара в соборе расплавилось 400 т свинца, который использовался для гидроизоляции крыши, он осел на здании и в окрестностях в виде ядовитой пыли. Из-за этого летом прошлого года по требованию медиков работы были приостановлены
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Фото: Getty Images/Chesnot
Реставраторам пришлось разработать систему защитных мер, которые снижают угрозы для здоровья, чтобы продолжить свою деятельность
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Фото: Getty Images/Chesnot
Основные реставрационные работы должны были начаться в 2021 году. Но перед этим необходимо было демонтировать строительные леса, которые расплавились и деформировались во время пожара и могли рухнуть на здание
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Фото: Getty Images/Chesnot
Демонтаж был намечен на март этого года, но его пришлось приостановить в связи с пандемией коронавируса. Находиться в одном помещении рабочим запрещено, территорию вокруг собора патрулируют полицейские
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Фото: Getty Images/Chesnot
Пока работы на объекте остановлены, возобновились дискуссии о том, каким должен стать собор после реконструкции. Вместо сгоревшего деревянного каркаса крыши предлагается сделать конструкцию из стали или пластика. Единого мнения по этому поводу у специалистов пока нет
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