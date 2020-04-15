Пламенная вера: возрождению Нотр-Дама помешал коронавирус

Работы по восстановлению Нотр-Дама, пострадавшего год назад от сильного пожара, отложены из-за пандемии коронавируса. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить собор за пять лет, однако эксперты полагают, что на это уйдет втрое больше времени. Что удалось сделать за год — в фотогалерее «Известий»