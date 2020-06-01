Медицина без границ

Вечером 18 апреля группа из десяти медицинских экспертов Китая вернулась из России в город Харбин, завершив недельную миссию по оказанию помощи в профилактике и борьбе с коронавирусом нового типа.

Эта медицинская бригада прибыла в Москву 11 апреля, чтобы помочь российским врачам с COVID-19. Также были доставлены противоэпидемические средства. Группа посетила больницы в Москве, чтобы пообщаться с российскими экспертами. Они обсуждали стандарты приёма пациентов, схемы лечения тяжелобольных, механизмы межбольничного сотрудничества при стационарном лечении, безопасность и тестирование медицинских работников первой линии.

— У нас есть глубокое понимание российско-китайского отношения к всеобъемлющему партнёрству, — сказал, оценивая итоги напряжённой недельной работы, участник бригады, директор инфекционной больницы Хэйлунцзяна Ван Кайли. — Мы глубоко ценим важность прибывшей медицинской группы. Китай и Россия внимательно следят за текущей ситуацией и тесно сотрудничают в борьбе с вирусом. В самое тяжёлое время эпидемии в Китае правительство России направило делегацию экспертов и доставило в Ухань медицинские и противоэпидемические материалы. Сейчас наша очередь помогать.

Кроме того, группа китайских специалистов провела консультации с российскими специалистами по анализу компьютерной томографии (КТ) пациентов. Через правильное понимание листов КТ гораздо проще выстроить процесс лечения больных.

Подготовленные инструкции на китайском и русском языках по профилактике и борьбе с эпидемией получили высокую оценку российских экспертов. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность китайской группе за неоценимую помощь, оказанную Китаем в это трудное время.

— Помогать русскому народу — это помогать нам самим, — сказал старший врач поликлиники № 1 при Харбинском медицинском университете Чжао Минъянь. — Я очень рад, что можно обмениваться с российскими коллегами нашим опытом борьбы с эпидемией и вносить свой вклад в борьбу с эпидемией в России и во всём мире.

Столкнувшись с глобальной проблемой, Китай и Россия, объединившись, укрепляют международное сотрудничество, также сказал Чжао Минъянь. Наши страны будут работать и дальше вместе, чтобы добиться полной победы над эпидемией.