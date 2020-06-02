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В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве заработал информационный интернет-сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

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«МОЭК сделал сервис максимально удобным для пользователей. Для того чтобы узнать дату и сроки работ в доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис размещен на официальной странице «МОЭК Онлайн» и на сайте mos.ru.

Ранее в этот день стало известно, что сезонное отключение горячей воды в Москве начнется 1 июля. При этом подчеркивалось, что срок отключения воды, который не превышает 10 дней, является обоснованным для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности теплоэнергетической системы.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе до 1 июля не будут отключать горячую воду в жилых домах, пока граждане находятся на самоизоляции. В обычное время плановые отключения горячей воды в Москве начинаются в мае.

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