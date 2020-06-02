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Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сезонное отключение горячей воды в Москве начнется 1 июля. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

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«Летние мероприятия вызваны необходимостью подготовки коммуникаций к отопительному сезону и являются основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей и работу всех элементов сложной столичной системы централизованного теплоснабжения — тепловых станций, тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов», — отметил главный инженер ПАО «МОЭК» Роман Коровин.

По его словам, срок отключения горячей воды в Москве, который не превышает 10 дней, является обоснованным для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности теплоэнергетической системы

График проведения ремонтных работ был скорректирован с учетом режима самоизоляции.

За период профилактических работ будут проведены гидравлические испытания более чем 16 тыс. км сетей. В 2019 году на тепловых сетях специалисты выявили и отремонтировали более 13 тыс. потенциально опасных участков. Благодаря профилактическим работам удалось предотвратить аварии, которые могли произойти в отопительный период.

Жители столицы могут узнать о сроках летнего отключения горячей воды в своем доме на сайте «МОЭК Онлайн». Для этого необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе до 1 июля не будут отключать горячую воду в жилых домах, пока граждане находятся на самоизоляции. В обычное время плановые отключения горячей воды в Москве начинаются в мае.

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