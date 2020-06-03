Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат

36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий». В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.

При этом фонд оплаты труда (ФОТ) уменьшился в 56% компаний в среднем на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей — в среднем он снизится на 18%.

Количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Впрочем, хороших работников сокращать невыгодно — их зарплаты обойдутся дешевле, чем найм и обучение новичков после кризиса, считают эксперты.



Подробности в материале «Известий»:

Работа не в толк: треть компаний планируют сокращать персонал из-за пандемии