У 40% россиян во время эпидемии сократилась зарплата

У 40% россиян после начала эпидемии сократилась зарплата, многих перевели на неполный график или отправили в «добровольные» неоплачиваемые отпуска. Еще почти 10% граждан потеряли работу. Такие данные в ходе общероссийского интернет-опроса получили специалисты НИУ ВШЭ.

Потеря работы продолжает оставаться одним из самых сильных кризисных страхов. О таких опасениях заявил практически каждый пятый, а снижения зарплат не исключает почти половина из свыше 5 тыс. участников исследования «Работа и трудоустройство в условиях эпидемии».

Сильнее всего просели зарплаты в наиболее пострадавших отраслях — строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика фиксировалась в 65–75% случаев. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а у занятых на средних и крупных предприятиях — лишь у 48%.

11% опрошенных были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а примерно 13% были отправлены в вынужденные или квазидобровольные отпуска (за свой счет либо с частичной компенсацией). На некоторых предприятиях работников принуждали брать больничные, однако таких случаев набралось менее 2%. Вместе с тем 16% сотрудников были вынуждены трудиться больше, чем в докарантинный период.

На фоне эпидемии российский рынок труда опробовал переход сотрудников на дистанционный режим работы, которым оказались охвачены 22% опрошенных. Здесь лидерство принадлежало сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), где на удаленку был переведен каждый второй работник, а также образованию, науке и культуре, где это затронуло каждого третьего. В остальных отраслях новый режим охватывал не более 10–15%. Малые, средние и крупные компании прибегали к нему примерно вдвое чаще, чем микропредприятия (с численностью персонала до 15 человек) и самозанятые: 25–30% против 15%.

28 мая со ссылкой на данные ФНС был опубликован список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства.