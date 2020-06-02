Котяков заявил о 2,1 млн безработных россиян

Количество безработных россиян, состоящих на учете в центрах занятости, составляет 2,1 млн, заявил во вторник, 2 июня, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«По сравнению с мартом общая численность безработных граждан выросла на 800 тыс. человек, или на 23%. При этом зарегистрированная численность безработных на сегодняшний день в центрах занятости составила 2 млн 100 тыс. человек», — рассказал Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Министр также уточнил, что, по расчетам Росстата, на 1 мая количество безработных в России по методике Международной организации труда составило 4,3 млн безработных — это 5,8% от трудоспособного населения.

27 мая Котяков предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза, до 4,5 тыс. рублей, на срок до 1 октября. Индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, министр предложил выплачивать максимальное пособие в размере 12 130 рублей.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только для тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса.

По его словам, одной из важных мер является продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса. Он также отметил, что такое же пособие по безработице было бы целесообразным для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за пандемии.