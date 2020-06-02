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Минфин США добавил компании и суда в санкционные списки по Венесуэле

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Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
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Минфин США расширил санкционные списки по Венесуэле, добавив в них четыре компании и четыре судна. Список опубликован 2 июня на сайте ведомства.

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Под американские санкции, в частности, попали комплексы трастовых компаний Adamant Maritime и Afranav Maritime, зарегистрированные на Маршалловых островах. Также в списке оказались четыре танкера для перевозки сырой нефти.

В марте США ввели санкции в отношении TNK Trading International S.A. — для принуждения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам. Об этом на своей странице в Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео.

31 марта США предложили Каракасу создать временное правительство для урегулирования венесуэльского кризиса и последующую отмену санкций. В состав временного правительства должны войти представители оппозиции и действующей власти. Если Каракас выполнит договоренности, США обещали снять рестрикции. Однако МИД Венесуэлы выступил против попыток американской стороны взять под контроль боливарианское правительство.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали в том числе США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

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