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ЦИК обсудит 2 июня вопросы о подготовке к голосованию по Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 2 июня рассмотрит вопросы, связанные с подготовкой к голосованию по внесению поправок в Конституцию России. Об этом свидетельствует повестка предстоящего собрания ЦИК, опубликованная в понедельник, 1 июня.

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Всего в повестке заседания, которое начнется в 11:00 (мск) 2 июня, зафиксировано 12 вопросов. Первый касается действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Второй — об изменении порядка голосования.

Кроме того, ЦИК собирается рассмотреть вопросы, связанные с порядком голосования на участках, которые находятся за пределами России и обсудить алгоритм дистанционного электронного голосования.

Также будут рассмотрены вопросы использования техсредств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней и Государственной автоматизированной системы «Выборы» при проведении голосования.

Последний вопрос в повестке касается внесения изменений в порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование пройдет таким образом, что риск заболеть COVID-19 — исключен, а по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. Она заверила, что будет учтен и успешный опыт других стран мира в организации голосования на фоне пандемии коронавируса.

Путин считает, что 1 июля — подходящая дата. Таким образом будет выдержан 30-дневный период с момента назначения дня голосования. Российский лидер отверг идею проведения голосования в один день с парадом Победы, так как поправки — это отдельная и крупная веха в жизни страны.

Кроме того, президент уверен, что идеи некоторых поправок уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Президент предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес это событие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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