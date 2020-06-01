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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции. Соответствующий указ он подписал 1 июня.

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«Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, <…> учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит текст документа пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день состоялось заседание рабочей группы по поправкам. В ходе встречи Путин отказался от идеи проведения голосования в один день с парадом Победы, то есть 24 июня, так как поправки — это отдельная и крупная веха в жизни страны.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил назначить голосование на конец июня, а глава ЦИК Элла Памфилова выдвинула в качестве оптимальной даты 1 июля.

Путин согласился с мнением Памфиловой и назвал эту дату подходящей, отметив, что таким образом будет выдержан 30-дневный период с момента назначения дня голосования. Также глава государства подчеркнул, что идеи некоторых поправок уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование пройдет безопасно — при соблюдении рекомендаций риск заражения коронавирусом будет исключен. Кроме того, к 1 июля в России могут быть достигнуты оптимальные показатели эпидемиологической ситуации.

По словам Памфиловой, голосование организуют таким образом, что оно будет безопаснее похода в магазин. Кроме того, будет учтен опыт других стран по проведению голосований в период пандемии.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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