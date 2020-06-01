Врач заявил о пользе прогулок для детей

Прогулки на свежем воздухе с соблюдением мер защиты в разрешенные по графику дни помогут укрепить здоровье детей. Такое мнение высказал в понедельник, 1 июня, главный врач детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского столичного департамента здравоохранения Анатолий Корсунский.

По его словам, прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой и очень важной частью психомоторного развития ребенка. Поэтому то, что последние несколько месяцев дети были ограничены в прогулках, может быть оправдано лишь всей серьезностью сложившейся неблагоприятной ситуации.

«Теперь, когда в Москве ситуация с пандемией стабилизировалась, принято решение разрешить прогулки. Это решение особо ценно именно сегодня — в День защиты детей. Прогулки с детьми должны проводиться ровно с учетом тех рекомендаций, которые нам сейчас дает руководство города и врачи», — цитирует Корсунского агентство городских новостей «Москва».

Также он напомнил, что дети должны гулять только с родителями, не общаться с другими детьми и соблюдать безопасную дистанцию так же строго, как и взрослые.

Ранее в этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе наблюдается уменьшение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет постепенно смягчать ограничительные меры, сообщает РИАМО.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания. В столице частично началась деятельность сферы услуг. При этом режим ответственного поведения в столице продлили до 14 июня.

С первого дня лета в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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