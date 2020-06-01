Прямой эфир
Сюжет:

Врач заявил о пользе прогулок для детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прогулки на свежем воздухе с соблюдением мер защиты в разрешенные по графику дни помогут укрепить здоровье детей. Такое мнение высказал в понедельник, 1 июня, главный врач детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского столичного департамента здравоохранения Анатолий Корсунский.

Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции
Отечественное здравоохранение устояло, но ВВП потерял 7–8 трлн рублей

По его словам, прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой и очень важной частью психомоторного развития ребенка. Поэтому то, что последние несколько месяцев дети были ограничены в прогулках, может быть оправдано лишь всей серьезностью сложившейся неблагоприятной ситуации.

«Теперь, когда в Москве ситуация с пандемией стабилизировалась, принято решение разрешить прогулки. Это решение особо ценно именно сегодня — в День защиты детей. Прогулки с детьми должны проводиться ровно с учетом тех рекомендаций, которые нам сейчас дает руководство города и врачи», — цитирует Корсунского агентство городских новостей «Москва».

Также он напомнил, что дети должны гулять только с родителями, не общаться с другими детьми и соблюдать безопасную дистанцию так же строго, как и взрослые.

Ранее в этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе наблюдается уменьшение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет постепенно смягчать ограничительные меры, сообщает РИАМО.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания. В столице частично началась деятельность сферы услуг. При этом режим ответственного поведения в столице продлили до 14 июня.

С первого дня лета в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

Инфографика

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса
В Москве заметно выросло количество пассажиров транспорта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020