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В Москве заметно выросло количество пассажиров транспорта

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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В первый день нового этапа ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, в Москве заметно вырос пассажиропоток общественного транспорта, а на дорогах появилось больше автомобилей. Об этом 1 июня сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«По сравнению с прошлым понедельником 1 июня в 9:00 утра на дорогах Москвы было на 120 тыс. личных автомобилей больше, но это на 20% меньше, чем годом ранее», — говорится в сообщении. Загруженность дорог на утро понедельника составила 4 балла, что на 1 балл больше неделей ранее.

В такси утром совершено на 8 тыс. поездок больше, чем в прошлый понедельник, но это на 33% меньше показателя 2019 года.

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Также вырос и пассажиропоток в метро Москвы. В метрополитене насчитывается на 20% людей из регионов без пропусков или с недействительными пропусками, говорится в telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

По состоянию на 9:00 количество поездок в метро увеличилось на 80 тыс. в сравнении с прошлой неделей, но это на 67% ниже, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество поездок на наземном транспорте выросло по сравнению с прошлой неделей на 50%.

Как сообщалось ранее, в понедельник, с 1 июня возобновили работу пять ранее закрытых вестибюлей станций метрополитена в Москве. В их число попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания. В столице частично началась деятельность сферы услуг. При этом режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня.

С первого дня лета в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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