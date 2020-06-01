В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной

Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«29 мая — над территорией Украины и акваторией Черного моря. Следует отметить, что бомбардировщики B-1B появились над Украиной впервые», — цитирует его «РИА Новости».

Рудской отметил, что активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ возросла.

29 мая две пары украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 сопроводили стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer от польской границы. B-1B Lancer поднялись в воздух с американской авиабазы Ellsworth, перелетели через Атлантику и территорию европейских стран. Над Черным морем стратегические бомбардировщики сопроводили истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа РФ.

После того как российские самолеты приблизились к В-1В на безопасное расстояние, самолеты ВВС США изменили направление полета от госграницы РФ, отмечает «Газета.ру».

В апреле российские истребители Су-27 сопроводили самолет F-16 бельгийских ВВС в небе над Балтийским морем.