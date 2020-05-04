Астрономы обнаружили радиосигнал от источника в Млечном Пути

Канадские ученые из проекта CITE зафиксировали быстрый радиовсплеск (FRB), произошедший в нашей галактике, сообщил Newsweek.

Радиовсплеск произошел со стороны магнетара SGR 1935 + 2154. Это тип нейтронной звезды с мощным полем.

До недавнего времени в нашей галактике FRB вовсе не фиксировались.

По словам астрономов, новые данные об источнике в Млечном Пути, возможно, помогут объяснить радиосигналы, которые ранее наблюдались только за пределами нашей галактики.

Обычно такие яркие вспышки длятся миллисекунды и исходят из дальнего космоса.

Первые быстрые радиовсплески были зафиксированы 10 лет назад. С тех пор ученые пытаются выяснить причину их возникновения.

Среди версий столкновение двух нейтронных звезд или распад черной дыры. Но эти гипотезы стали маловероятными после обнаружения повторяющегося сигнала.

26 апреля сообщалось, что ученые из России доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе.