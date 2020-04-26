Прямой эфир

Ученые из России доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН экспериментально доказали, что микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса и во льдах спутника Юпитера Европы. Об этом сообщается в опубликованном на сайте института годовом отчете за 2019 год.

Исследователи предположили, что микроорганизмы, связанные с минеральными частицами, могут присутствовать в атмосфере Венеры, где верхние слои подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам.

Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
Созданный метод присоединения одного челнока к другому сэкономит топливо и исключит поломки

Для проверки этой гипотезы в лаборатории исследовали эффект радиации на микромицеты (микроскопические грибы) сухой почвы при низких давлении и температуре. В результате им удалось установить, что влияние высоких доз ионизирующей радиации не приводит к гибели микроорганизмов, большинство устойчивых видов почвенных грибков выживают.

Также ученые исследовали выживаемость в моделируемых условиях поверхности Марса — при облучении радиацией, температуре -50 градусов, взятых в Арктике микроорганизмов. К существенным повреждениям бактериального комплекса их исследование не привело.

В качестве земных аналогов гипотетических микробных сообществ Марса ученые исследовали бактерии грунта пустыни Мохаве. Отмечается, что они обнаружили высокое разнообразие и большую численность микроорганизмов, которые показали устойчивость к широкому спектру стрессовых факторов.

Чтобы выяснить возможность сохранения микроорганизмов во льду спутника Юпитера Европы, исследователи провели эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре -130 градусов и необходимом давлении. Здесь также, как и в предыдущих опытах, были обнаружены жизнеспособные микроорганизмы.

20 марта сообщалось, что ученые НИЦ «Курчатовский институт» провели исследование, которое позволит модифицировать уже существующие антибиотики так, чтобы побеждать с их помощью устойчивые бактерии — патогены, на которые не действует ни одно лекарство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Ученые узнали о плохой приспособленности коронавируса к теплу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020