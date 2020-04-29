Ученый рассказал о летящем к Земле крупном астероиде

Астероид 52768 (1998 OR2) диаметром от 1,8 до 4 км подойдет к Земле на минимальную дистанцию 29 апреля, рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

По его словам, астрономы будут наблюдать за летящим мимо Земли крупным небесным телом, однако для планеты астероид опасности не представляет.

«Расстояние между ним и планетой составит около 6,29 млн км — это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны», — цитирует Шустова «РИА Новости».

Ученый добавил, что астероид считается потенциально опасным, так как трасса его пересекает орбиты Земли.

В марте сообщалось, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится нанести кинетический удар по астероиду, летящему к Земле.