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Ученый рассказал о летящем к Земле крупном астероиде

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Фото: Depositphotos
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Астероид 52768 (1998 OR2) диаметром от 1,8 до 4 км подойдет к Земле на минимальную дистанцию 29 апреля, рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

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По его словам, астрономы будут наблюдать за летящим мимо Земли крупным небесным телом, однако для планеты астероид опасности не представляет.

«Расстояние между ним и планетой составит около 6,29 млн км — это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны», — цитирует Шустова «РИА Новости».

Ученый добавил, что астероид считается потенциально опасным, так как трасса его пересекает орбиты Земли.

В марте сообщалось, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится нанести кинетический удар по астероиду, летящему к Земле.

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